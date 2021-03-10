В Ленобласти еще 130 человек подхватили коронавирус

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В минувшие сутки в Ленобласти зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор в среду, 10 марта.

Новые случаи заражения за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Волосовском, Кингисеппском, Волховском, Кировском Ломоносовском и Подпорожском районах.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 37 408 случаев заражения коронавирусом, при этом 33 793 пациента выздоровело.

В Петербурге за сутки зафиксировано 959 случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают выявлять случаи заболевания COVID-19. Еще 959 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.