В Петербурге за сутки 959 человек заразились COVID-19

В Петербурге продолжают выявлять случаи заболевания COVID-19. Еще 959 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 376 787 заболевших. Об этом в среду, 10 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 2749 пациентов были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Летальная статистика пополнилась 52 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 130 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.