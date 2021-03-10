Малышева объяснила, почему ее сыновья не живут в России

Малышев назвала своих сыновей людьми мира. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Малышев назвала своих сыновей людьми мира. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Она отметила, что ее дети являются «людьми мира».

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья обосновались в Америке. Она прокомментировали многочисленные вопросы в интервью Teleprogramma.pro.

Медик отметила, что ее старший сын получает врачебное образование и параллельно работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом.

Малышева понимает, что ее дети – это другое поколение, которое считает себя «людьми мира». Она убеждена, что подобный взгляд на вещи распространен среди молодежи. При этом сама телеведущая называется себя «русской с ног до головы», поэтому не стремится никуда уехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Малышева перечислила «суперпродукты» для продления жизни. Приближенные значения у семян тыквы и грецкого ореха. Для восполнения суточной нормы растительного белка достаточно съедать 60 граммов орехов в день.