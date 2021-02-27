Елена Малышева перечислила «суперпродукты» для продления жизни

«Добавим всего лишь 3% в калориях из растительного белка, заменим животный белок на растительный, тогда, в целом, на 5% снижаются риски смерти от любых болезней», - объяснил Продеус. Фото: Pixabay

«Добавим всего лишь 3% в калориях из растительного белка, заменим животный белок на растительный, тогда, в целом, на 5% снижаются риски смерти от любых болезней», - объяснил Продеус. Фото: Pixabay

В новом выпуске программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о продуктах, приближающих к долголетию.

По словам специалистов, продлевают жизнь продукты, насыщенные растительным белком. Его употребление вместо животного белка снижает риск развития онкологических заболеваний, инфаркта, инсульта и гипертонии. В частности, благотворно влияет на здоровье арахис, содержащий 25,8 гр белка на 100 граммов. При этом главное, чтобы орехи были в скорлупе, не жареные и не соленые.

Приближенные значения у семян тыквы и грецкого ореха. Для восполнения суточной нормы растительного белка достаточно съедать 60 граммов орехов в день.

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