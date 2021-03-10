В Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 49 человек

Чаще всего в больницу увозили детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Чаще всего в больницу увозили детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Именно такое количество граждан серьезно заболели всего за неделю.

В Ленинградской области за минувшую неделю, с 1 по 7 марта, госпитализировали 49 человек, заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что 10 человек – взрослые, а все остальные пациенты – это несовершеннолетние. Чаще всего в помощи врачей нуждаются дети младше двух лет, а также граждане до 14 лет. Эксперты отмечают, что переживать не о чем, так как эпидемиологическая обстановка остается неопасной.

Напоминаем, что неделей ранее с ОРВИ и гриппом госпитализировали 41 человека: пять взрослых и 36 детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выросло число ежедневных госпитализаций петербуржцев с коронавирусом. Распространение инфекции COVID-19 в Петербурге снижается медленнее, чем неделю назад.