В Сланцах планируют благоустроить набережную реки Плюсса

На эти цели потратят 18,8 миллионов рублей.
Администрация Сланцевского района разыскивает подрядчика, который благоустроит набережную реки Плюсса. Компании готовы выплатить 18,8 миллионов рублей.
Власти ожидают, что территорию приведут в порядок до конца сентября 2021 года. На выделенные средства должны обновить покрытие пешеходных тротуаров, установить фонари с LED светильниками, оборудовать спортивную и детскую площадки с полосой препятствий, качелями и каруселями.
Напоминаем, что недавно жители Ленинградской области назвали более сотни приоритетных территорий для благоустройства.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство. Власти планируют сделать пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха.