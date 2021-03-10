В Сланцах планируют благоустроить набережную реки Плюсса

Территорию благоустроят до сентября 2021 года. Фото: pixabay.com

Территорию благоустроят до сентября 2021 года. Фото: pixabay.com

На эти цели потратят 18,8 миллионов рублей.

Администрация Сланцевского района разыскивает подрядчика, который благоустроит набережную реки Плюсса. Компании готовы выплатить 18,8 миллионов рублей.

Власти ожидают, что территорию приведут в порядок до конца сентября 2021 года. На выделенные средства должны обновить покрытие пешеходных тротуаров, установить фонари с LED светильниками, оборудовать спортивную и детскую площадки с полосой препятствий, качелями и каруселями.

Напоминаем, что недавно жители Ленинградской области назвали более сотни приоритетных территорий для благоустройства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство. Власти планируют сделать пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха.