Петербуржец пожаловался на «разруху» в одной из парадных на Литейном

Петербуржец пожаловался на &#171;разруху&#187; в одной из парадных на Литейном
Парадная выглядит удручающе. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожанин заявил, что обратился к губернатору и надеется, что парадную отремонтируют.

Петербуржец рассказал о кошмарном состоянии парадной в доме номер 40 на Литейном проспекте. Фотографиями он поделился сегодня, 10 марта, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина прикрепил несколько снимков и отметил, что перед подписчиками не стиль «лофт», а «лютая разруха» и результат безразличия со стороны управляющей компании. Неравнодушный гражданин уже пожаловался губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и ждет, когда проблему решат.

Пользователи посоветовали обратиться в прокуратуру и отметили, что дом старый и за ним нужен особенный уход.

Парадная на Литейном проспекте. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отреставрируют усадьбу Ломоносова. Работы будут осуществлены в здании на Большой Морской улице. Проект предполагает реставрацию фасадов здания площадью 4 тыс. 515 «квадратов».

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