В Петербурге отреставрируют усадьбу Ломоносова

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение ремонтных работ в усадьбе Михаила Ломоносова в Северной столице.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает пресс-служба ведомства, работы будут осуществлены в здании на Большой Морской улице. Проект предполагает реставрацию фасадов здания площадью 4 тыс. 515 «квадратов».

«Также здесь проведут штукатурные работы, восстановят декоративно-архитектурные лепные композиции отремонтируют участки кирпичной кладки стен. Кроме того, в ходе реализации проекта заменят водосточные трубы и оконные коробки и выполнят иные необходимые работы», – говорится в сообщении.

Напомним, что усадьбу известный ученый Михаил Ломоносов купил в 1756 году. Прожил он в ней семь лет до своей смерти, – до 8 апреля 1765 года. После революции 1917 года в здании была почтовая служба. На данный момент объект признан культурным наследием, а в нем расположено управление Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гранитный фасад и 20 казематов отреставрируют в Петропавловской крепости.