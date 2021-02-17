Гранитный фасад и 20 казематов отреставрируют в Петропавловской крепости

В Петербурге в ближайшее время планируют начать ремонтные работы в Петропавловской крепости. Культурному памятнику обновят Гранитный фасад.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Музея истории города, работы будут выполнены на трех аварийных участках Гранитного фасада крепости и 20 казематах Екатерининской куртины. Планируется расширить входную зону Иоановского равелина.

Кроме этого, будет выполнена не только реставрация объектов. Также планируется расширить выставочные площади. Для этого будет дополнительно создано более 2 тыс. квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в крепости Орешек запланирована масштабная реставрация к 700-летию. Многие объекты на территории памятника были повреждены во времена Великой Отечественной войны и до сих пор не отремонтированы.