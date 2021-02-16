В крепости Орешек запланирована масштабная реставрация к 700-летию

В крепости Орешек запланирована масштабная реставрация к 700-летию
Крепость Орешек будет отреставрирована. Фото: скриншот "Музей истории Петербурга"

В крепости Орешек планируется провести масштабную реставрацию. В 2023 году исполнится 700 лет со дня ее основания.

Многие объекты на территории памятника были повреждены во времена Великой Отечественной войны и до сих пор не отремонтированы. За счет средств музея и горбюджета проводятся текущий ремонт поддержание крепости в безопасном для посетителей состоянии. Однако часть крепостной стены и некоторые объекты требуют срочной реставрации.

Как сообщила пресс-служба Музея истории Петербурга, будет рассмотрена возможность федерального софинансирования.

Крепость Орешек была основана у истоков Невы внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем в 1323 году. Здесь было одержано много значимых побед. Особенно сильно сооружение пострадало в годы Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербурге по программе КГИОП проведут реставрацию часовни «Собора Троицкого (Измайловского)». На это выделено 18,3 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крепость орешек реставрация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Стала известная дата выхода нового фильма Бекмамбетова «Девятаев»
В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых ковид-пациентов
В крепости Орешек запланирована масштабная реставрация к 700-летию
В ВОЗ не знают, когда закончится пандемия коронавируса
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ со счетом 3:1
Петербургские спасатели совершили 76 выездов на лед с начала года
В Петербурге появится первый в России алюминиевый трамвай