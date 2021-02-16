В крепости Орешек запланирована масштабная реставрация к 700-летию

В крепости Орешек планируется провести масштабную реставрацию. В 2023 году исполнится 700 лет со дня ее основания.

Многие объекты на территории памятника были повреждены во времена Великой Отечественной войны и до сих пор не отремонтированы. За счет средств музея и горбюджета проводятся текущий ремонт поддержание крепости в безопасном для посетителей состоянии. Однако часть крепостной стены и некоторые объекты требуют срочной реставрации.

Как сообщила пресс-служба Музея истории Петербурга, будет рассмотрена возможность федерального софинансирования.

Крепость Орешек была основана у истоков Невы внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем в 1323 году. Здесь было одержано много значимых побед. Особенно сильно сооружение пострадало в годы Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербурге по программе КГИОП проведут реставрацию часовни «Собора Троицкого (Измайловского)». На это выделено 18,3 млн рублей.