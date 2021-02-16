Реставрацию Измайловского собора в Петербурге завершат в этом году

В Северной столице по программе КГИОП проведут реставрацию часовни «Собора Троицкого (Измайловского)». На это выделено 18,3 млн рублей.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщает пресс-служба КГИОП, реставрация часовни станет последним этапом возвращения исторического облика ансамблю, являющемуся одной из визитных карточек Санкт-Петербурга.

«Будут проведены работы по расчистке, укреплению и восполнению утрат всех декоративных элементов фасадов, крыши, купола и интерьеров часовни. Реставраторы удалят цементсодержащую и деструктированную штукатурку, восстановят кирпичную кладку стен, в том числе произведут инъекционное укрепление в зонах трещин, расчистят лепной декор от многослойных поздних покрасок, воссоздадут дубовые двери и оконные рамы», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что часовня сооружена в 1895 году на Измайловском проспекте. Ее построили в память о спасении императорской семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы».