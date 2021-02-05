КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы»

В Петербурге Московской районный суд привлек вынес решение. Администрация района заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушения облика объекта «Парк Победы».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, КГИОП провел проверку и выяснил, что объект культурного наследия, расположенный на Московском проспекте, улице Кузнецовской, проспекте Юрия Гагарина и улице Бассейной входит в состав ансамбля «Парк Победы».

В итоге, осмотр здания показал, что установленные инженерные оборудования и деревянные ограждения нарушают облик здания, а кроме этого, у администрации нет необходимых документов на установку киоска мангала и биотуалетов на террасе здания.

Таким образом, суд вынес решение и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей владельцам объекта культурного наследия, – администрации Московского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что КГИОП через суд привлек к ответственности владельцев «Казармы» в Павловске.