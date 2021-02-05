КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы»

КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы»
Администрация заплатит штраф. Фото: pixabay

В Петербурге Московской районный суд привлек вынес решение. Администрация района заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушения облика объекта «Парк Победы».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, КГИОП провел проверку и выяснил, что объект культурного наследия, расположенный на Московском проспекте, улице Кузнецовской, проспекте Юрия Гагарина и улице Бассейной входит в состав ансамбля «Парк Победы».

В итоге, осмотр здания показал, что установленные инженерные оборудования и деревянные ограждения нарушают облик здания, а кроме этого, у администрации нет необходимых документов на установку киоска мангала и биотуалетов на террасе здания.

Таким образом, суд вынес решение и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей владельцам объекта культурного наследия, – администрации Московского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что КГИОП через суд привлек к ответственности владельцев «Казармы» в Павловске.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Парк Победы" кгиоп московский район новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гарварде и Стэнфорде назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»
Петербуржцев предупредили о сайтах-двойниках театров после ослабления ограничений
В России за сутки выявили 16 688 случаев заражения COVID
Петербург вышел на второе место в России по числу безработных барменов
Петербургские первоклассники уйдут на каникулы с 8 февраля
Прокурор: Навальный умышленно оклеветал ветерана войны
На заснеженных дорогах Петербурга за сутки произошло 435 ДТП
В Петербурге за январь специалисты собрали 5 тонн ртути от разбитых градусников