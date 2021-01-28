КГИОП через суд привлек к ответственности владельцев «Казармы» в Павловске

КГИОП через суд привлек к ответственности владельцев &#171;Казармы&#187; в Павловске
Компания выплатит штраф. Фото: pixabay

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». У организации в пользовании находится объект культурного наследия «Казарма» в Павловске.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, организация заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей. Отмечается, что КГИОП установил нарушения в использовании объекта, который находится по адресу улица Обороны, д №1б, литер Т. в помещении полностью утрачена отделка стен и потолков, наблюдаются следы гари и копоти.

«Декор находятся в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются шелушения и утраты окрасочного слоя, утраты элементов декора (междуэтажные тяги, карниз, замковые камни)», – говорится в сообщении КГИОП.

Кроме этого, установлено, что в здании полностью утрачена отделка стен и потолков, наблюдаются следы гари и копоти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что КГИОП обяжет «РЖД» восстановить незаконно снесенное историческое здание на Днепропетровской.

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