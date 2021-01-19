КГИОП обяжет «РЖД» восстановить незаконно снесенное историческое здание на Днепропетровской

КГИОП подал иск о восстановлении незаконно снесенного исторического здания на Днепропетровской улице. Здание принадлежит ОАО «РЖД».

Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета, здание на Днепропетровской улице, 2 не является объектом культурного наследия, однако оно было построено до 1917 года, что относит его к историческим.

В конце 2020 года стало известно о начале демонтажа здания. При этом, согласно законодательству, снос исторических зданий запрещен. Исключением являются лишь случаи разборки аварийных конструкций. Собственник не оповестил КГИОП о проводимых работах.

Ведомством было направлено предписание о приостановке работ по демонтажу. 25 декабря в отношении владельца здании возбуждено административное дело, которое направили в Смольнинский районный суд.

В понедельник, 18 января, КГИОП направил иск в Арбитражный суд с требованием обязать «РЖД» восстановить внешний облик здания, в случае неисполнения решения суда взыскать с компании 100 тысяч рублей, а в дальнейшем — 200 тысяч в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что концепцию сноса дома Басевича признали законной.