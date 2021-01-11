Концепцию сноса дома Басевича признали законной

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение по административному иску о признании незаконным проект реконструкции дома Басевича на Большой Пушкарской.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Истец пояснил, эскизный проект реконструкции исторического здания, согласованный с КГИОП, предусматривает разборку и воссоздание 6 и 7 этажей дома Басевича. Заключение дает право учреждению обратиться в Госстройнадзор за получением разрешения на строительство. Истец отметил, что дом Басевича относится к историческим зданиям и не имеет повреждений, позволяющих сделать вывод о его аварийности. Также истец полагает, что реализация эскизного проекта незаконна в связи с отсутствием оснований на демонтаж здания.

Суд указал, что аварийное состояние строительных конструкций здания было установлено в ходе экспертизы, выполненной «Центром диагностики строительных конструкций» в 2019 году, а также актом освидетельствования строительных конструкций после пожара в здании.

При этом согласованный комитетом эскизный проект предусматривает воссоздание 6 и 7 этажей, а также сохранение исторического облика дома и устранение существующей аварийности здания.

Суд административному истцу отказал.

Напомним, в конце августа «сносная» рабочая группа КГИОП одобрила проект частичного сноса дома Басевича и строительство на его месте апартаментов театра Танца Бориса Эйфмана. Активисты не хотят, чтобы город лишился исторической постройки и детского сада с собственной зеленой территорией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ВООПИиК ответил на заявление Академии Бориса Эйфмана о ситуации с Домом Басевича. В обществе считают, что академия распространяет ложную информацию о здании. ВООПИиК отмечает, что общественная компания в защиту от сноса дома не направлена против интересов Театра и Академии. Ее целью является сохранение для города ценного исторического здания. Концепция, которую одобрили в КГИОП, предусматривает снос всех пяти дворовых корпусов и половины лицевого корпуса дома.