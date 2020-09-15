Петербургский ВООПИиК ответил на заявление Академии Бориса Эйфмана о ситуации с Домом Басевича

Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

Петербургское отделении Всероссийского общества охраны и памятников истории и культуры выступило с обращением в связи с заявлением администрации Театра балета Бориса Эйфмана и Академии танца Бориса Эйфмана о ситуации с Домом Басевича на улице Большая Пушкарская, 7.

В обращении говорится, что академия распространяет большое количество ложной информации о ситуации со сносом исторического здания «Дом Басевича».

ВООПИиК отмечает, что общественная компания в защиту от сноса дома не направлена против интересов Театра и Академии. Ее целью является сохранение для города ценного исторического здания и нормальной комфортной среды для горожан.

Концепция, которую одобрила рабочая группа КГИОП, предусматривает снос всех пяти дворовых корпусов и половины лицевого корпуса дома. Но в заявлении говорится, что СМИ искажает факты в сообщениях о «сносе исторического дома». При этом даже сохранение части лицевого корпуса является результатом активной борьбы за сохранение дома — изначального его хотели демонтировать полностью.К

Кроме того, авторы заявления Академии утверждают, что «здание поражено ядовитой плесенью и по сути представляет собой руины», однако проведенное по заказу ВООПИиК независимое техническое обследование здания подтвердило, что состояние большинство конструкций пяти корпусов не аварийное, а здание можно отремонтировать и сохранить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы провели пикеты в защиту дома Басевича на Большой Пушкарской.