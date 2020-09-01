Петербуржцы провели пикеты в защиту дома Басевича на Большой Пушкарской

Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

Во вторник, 1 сентября, неравнодушные петербуржцы провели одиночные пикеты в защиту дома Басевича и детского сада в Петроградском районе Петербурга. Так они напомнили городу, что исторический дом нуждается в капитальном ремонте, а в детских садах в районе не хватает мест.

Градозащитники и активисты вышли с одиночными пикетами на Большую Пушкарскую улицу, Введенскую улицу и Большой проспект Петроградской стороны, окружив квартал Академии танца Бориса Эйфмана, сообщает ВООПИиК.

Они держали в руках плакаты с лозунгами: «Руки прочь от детского сада с зелёной территорией, Эйфман!», «Мы любим балет, но детский сад важнее!», «Cнос дома Басевича и детского сада — позор академии Эйфмана» и «Академия Б.Я. Герострата».

vk.com/voopiik_spb

Пикеты прошли без происшествий.

Напомним, в конце августа «сносная» рабочая группа КГИОП одобрила проект частичного сноса дома Басевича и строительство на его месте апартаментов театра Танца Бориса Эйфмана. Активисты не хотят, чтобы город лишился исторической постройки и детского сада с собственной зеленой территорией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга решили сохранить фасад дома Басевича.