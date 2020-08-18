Власти Петербурга решили сохранить фасад дома Басевича

Власти Петербурга решили сохранить фасад дома Басевича
Здание построили в 1912 году. Фото: Google Карты

В КГИОП в понедельник решали судьбу дома Басевича, расположенного на Большой Пушкарской улице. Принятое решение предусматривает сохранение пяти этажей лицевого фасада и полную реконструкцию всего остального.

Заседание состоялось в понедельник, 17 августа. Как сообщил «Коммерсант», за проект голосовали практически единогласно: только один член комиссии выступил против и один воздержался.

Все, что за лицевым фасадом здания, будет разобрано и отстроено заново. В КГИОП уточняют, что сохранить больше не позволяет состояние дома. Градозащитники не согласны с такой позицией. В Обществе охраны памятников уже заявили, что планируют оспаривать в суде концепцию сноса исторического здания.

Напоминаем, что на месте дома Басевича, возведенном в 1912 году, собираются построить апартаменты театра танца Бориса Эйфмана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы просят не трогать дом Басевича.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом басевича кгиоп новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайская вакцина от коронавируса появится на рынке в конце декабря
Двое матершинников из Дагестана вонзили нож в петербуржца, сделавшего им ...
Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом
В 2021 году владельцев торговых центров и комплексов Петербурга ждет рост налогов
В Гатчинском районе водитель Lada не справился с управлением и попал в больницу
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
На улице Тюшина 18 спасателей тушили «заброшку»
Власти Петербурга решили сохранить фасад дома Басевича