Петербуржцы просят не сносить дом Басевича

Петербуржцы просят не сносить дом Басевича
Здание построили в 1912 году. Фото: Google Карты

На месте здания хотят построить апартаменты театра танца Бориса Эйфмана.

Жители Петроградской стороны обратились к председателю КГИОП Сергею Макарову и членам «сносной» рабочей группы ведомства с просьбой пересмотреть решение о сносе дома Басевича. Как сообщили gazeta.spb.ru активисты, они направили в комитет соответствующее письмо.

Петербуржцы просят не трогать здание, расположенное на Большой Пушкарской улице. Они, ознакомившись с проектом работ, обнаружили, что рабочие планируют сохранить только незначительную часть лицевого корпуса. Активисты указывают на нарушение требований охраны объектов культурного наследия.

Напоминаем, что на месте дома Басевича, возведенном в 1912 году, собираются построить апартаменты театра танца Бориса Эйфмана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге намерены снести «Памятник» самоизоляции.

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