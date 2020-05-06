В Петербурге намерены снести «Памятник» самоизоляции

В Петербурге намерены снести «Памятник» самоизоляции
Памятник самоизоляции. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Пискаревском парке в Петербурге хотят демонтировать металлическую конструкцию, которую местные жители назвали символом самоизоляции.

В ближайшее время конструкцию планируется снести, так как «памятник» установили незаконно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по благоустройству. В комитете заявили, что ведомству ничего об этом неизвестно. В частности, там отметили, что вопрос об установке никто не согласовывал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных. Например, известный петербургский художник Вадим Соловьев внезапно «заметил» возле Невы гигантского енота-полоскуна, который, по-видимому, мыл в реке добычу или лапки.

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