Самоизоляция привела в Петербург «гигантских енотов-полоскунов»

Самоизоляция привела в Петербург &#171;гигантских енотов-полоскунов&#187;
"Шёл "ктобызналкакой" день самоизоляции", - пишет художник. Фото: Instagram @soloveywadim

Началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных.

Например, известный петербургский художник Вадим Соловьев внезапно «заметил» возле Невы гигантского енота-полоскуна, который, по-видимому, мыл в реке добычу или лапки. Уникальной «находкой» художник поделился в своем профиле в Instagram в понедельник, 13 апреля.

«В реки Петербурга начали возвращаться гигантские ультраеноты-полоскуны», — начал рассказал создатель этих животных. Вадим объяснил, что дикие звери что-то полощут в реке — обязательно не менее 20 секунд. Художник призвал оставаться дома, чтобы «ультраеноты» могли осторожно ходить по опустевшим улицам и проспектам города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что участники арт-группы «Явь» заявили о необходимости соблюдать режим самоизоляции с помощью «бэт-сигнала».

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