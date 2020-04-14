Самоизоляция привела в Петербург «гигантских енотов-полоскунов»

Началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных.

Например, известный петербургский художник Вадим Соловьев внезапно «заметил» возле Невы гигантского енота-полоскуна, который, по-видимому, мыл в реке добычу или лапки. Уникальной «находкой» художник поделился в своем профиле в Instagram в понедельник, 13 апреля.

«В реки Петербурга начали возвращаться гигантские ультраеноты-полоскуны», — начал рассказал создатель этих животных. Вадим объяснил, что дикие звери что-то полощут в реке — обязательно не менее 20 секунд. Художник призвал оставаться дома, чтобы «ультраеноты» могли осторожно ходить по опустевшим улицам и проспектам города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что участники арт-группы «Явь» заявили о необходимости соблюдать режим самоизоляции с помощью «бэт-сигнала».