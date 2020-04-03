Художники арт-группы «Явь» в Петербурге призвали горожан сидеть дома с помощью «бэт-сигнала»

О новом объекте художники рассказали на своей официальной странице "Вконтакте". Фото: https://vk.com/yav_zone

О новом объекте художники рассказали на своей официальной странице "Вконтакте". Фото: https://vk.com/yav_zone

Участники петербургской художественной группы «Явь» привлекли внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции, столь важной во время пандемии коронавируса COVID-19.

Уличные художники продемонстрировали, что даже свободолюбивый, творческий дух способен создавать произведения в обстоятельствах домашнего карантина, чтобы не подвергать опасности ни свое здоровье, ни окружающих. К тому, чтобы не выходить из дома горожан призывает новый объект арт-группы «Явь»: бэт-сигнал, спроецированный на стену дома.

При этом создатели проекта сознательно утаивают адрес, по которому каждую ночь теперь демонстрируется предупреждающий сигнал, чтобы не давать любопытным петербуржцам повод покидать квартиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный петербургский художник Вадим Соловьев продемонстрировал новое произведение в стиле «кибер-панк».