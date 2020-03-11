Петербургский художник показал «гм-воробьев» и турбомобили на Удельной

Петербургский художник показал &#171;гм-воробьев&#187; и турбомобили на Удельной
Фото: Instagram @solovyewadim

В среду, 11 марта, на Удельной можно было «заметить» уголок альтернативной реальности, созданной художником Вадимом Соловьевым.

Дизайнер поделился своей новой работой в личном аккаунте в Instagram. На снимке видна усовершенствованная модель советского автомобиля и дрон-«воробей». Отдельно художник рассказал о турбомобиле. Он охарактеризовал авто как «первую попытку [советского] автопрома отказаться от бензина в пользу ядерных микрореакторов».

Соловьев отметил, что турбомобиль прибыл примерно из 1956-го года. Некоторые комментаторы усомнились в существовании подобных авто, чем подтвердили, что авторский замысел удался. Вадим Соловьев мастерски использует фотошоп, чтобы превращать привычные петербургские виды в сюрреалистичные зарисовки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный уличный художник Покрас Лампас примет участие в создании постановки Мариинского театра.

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