Художник Покрас Лампас примет участие в постановке Мариинского театра

Художник Покрас Лампас примет участие в постановке Мариинского театра
Специально для проекта Покрас создаст видеоинсталляцию. Фото: https://vk.com/pokraslampas

Известный российский художник, работающий в стиле каллифутуризм, Покрас Лампас примет участие в создании спектакля для Мариинского театра.

О новом проекте, получившем название «Touch the light», художник-каллиграффитист рассказал в своем личном Instagram. Хореографом новой постановки на сцене Мариинки выступит Илья Живой, передает ТАСС. Покрас Лампас специально для спектакля создаст видеоинсталляцию.

Художник, похоже, останется верным своему стилю. Он отметил, что в проекте будут присутствовать каллиграфия, отсылки к русскому авангарду и элементы графического дизайна. Постановка воплотит в себе симбиоз искусств: музыки, танца и художественных образов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что куклы погибшей в теракте петербургской художницы, которые украли с витрины детской библиотеки, найдены.

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