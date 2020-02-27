Художник Покрас Лампас примет участие в постановке Мариинского театра

Известный российский художник, работающий в стиле каллифутуризм, Покрас Лампас примет участие в создании спектакля для Мариинского театра.

О новом проекте, получившем название «Touch the light», художник-каллиграффитист рассказал в своем личном Instagram. Хореографом новой постановки на сцене Мариинки выступит Илья Живой, передает ТАСС. Покрас Лампас специально для спектакля создаст видеоинсталляцию.

Художник, похоже, останется верным своему стилю. Он отметил, что в проекте будут присутствовать каллиграфия, отсылки к русскому авангарду и элементы графического дизайна. Постановка воплотит в себе симбиоз искусств: музыки, танца и художественных образов.

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