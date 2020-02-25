В Петербурге под лавочкой нашли куклы художницы, погибшей в теракте в метро

Очень редкие изделия ручной работы украли неделю назад. И вот – их удалось отыскать.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем рассказала родственница художницы Ирины Медянцевой в социальной сети «Вконтакте». В посте сказано, что куклы в библиотеку вернули мужчина и женщина – они нашли их в пакете под лавочкой недалеко от одного из домов. По предварительным данным, изделия сильно не пострадали – им нужна небольшая реставрация. До сих пор непонятно, кто и для чего украл кукол с витрины детской библиотеки имени Внукова на проспекте Просвещения.

Напоминаем, что женщина умерла во время теракта в петербургском метро. В инциденте обвинили 11 человек, они были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, обвиняемый в подготовке теракта, заявил о непричастности.