Петербуржец, обвиняемый в подготовке теракта, заявил о непричастности

При задержании у одного из подозреваемых изъяли отцовские патроны, у другого - сборник стихов солиста Rammstein Тиля Линдеманна «Messer», пару ножей, свечку из IKEA. Фото: pixabay.com

При задержании у одного из подозреваемых изъяли отцовские патроны, у другого - сборник стихов солиста Rammstein Тиля Линдеманна «Messer», пару ножей, свечку из IKEA. Фото: pixabay.com

Житель Северной столицы, которого сотрудники ФСБ считают причастным к планированию теракта в новогоднюю ночь и приверженцем запрещенной в России террористической группировки, заявил о своей невиновности.

Никита Семенов объясняет, что не знает арабского, не исповедует ислам и не имеет никакого отношения к идеологии террористических организаций. Подозреваемый также подчеркнул, что информация о переписках на иностранных языках не соответствует действительности, так как он их не вел, передает «Фонтанка».

Напомним, что Семенова и еще одного молодого человека, Георгия Чернышева, в конце прошлого года арестовали по наводке американских спецслужб. Сотрудники службы безопасности считают, что приятели фотографировали толпы людей в «Галерее», а затем передали снимки представителям запрещенной в России группировки террористов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе Парголово обнаружили обгоревшее тело эксцентричной YouTube-блогерши.