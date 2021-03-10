В Петербурге возбудили уголовное дело из-за продажи приборов против вирусов по завышенным ценам

Злоумышленники обманывали пенсионеров – среди пострадавших около сотни человек.

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность компании, которая продавала приборы против вирусов по завышенным ценам. В основном их покупали пенсионеры, которых насчитывается около сотни. Ущерб от деятельности группы составил более одного миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, злоумышленники убеждали покупателей, что приборы обладают чудодейственными свойствами и могут уничтожить любые вирусы. Купить прибор предлагали за 18 тысяч рублей.

В результате были задержаны 15 человек, которых подозревают в мошенничестве. В их отношении возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге личного водителя главы УГИБДД подозревают в мошенничестве.