В Петербурге личного водителя главы УГИБДД подозревают в мошенничестве

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Личный водитель главы УГИБДД Санкт-Петербурга Алексея Семенова стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в мошенничестве. Об этом пишет издание 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, петербуржец был трудоустроен сразу в двух местах – в том числе оператором передвижного комплекса КРИС-П. Следователи считают, что он не выполнял свои должностные обязанности, зато получал зарплату.

Источники добавляют, что под ударом может оказаться и сам Алексей Семенов, которого могут обвинить в злоупотреблении должностных полномочий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали 15 мошенников, которые обманывали пенсионеров. Правоохранители установили, что от рук преступников пострадали около ста пожилых граждан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.