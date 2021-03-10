Селена Гомес думает о завершении музыкальной карьеры

Гомес призналась, что не чувствует интереса аудитории к своим песням. Фото: скриншот Instagram

Гомес призналась, что не чувствует интереса аудитории к своим песням. Фото: скриншот Instagram

Певица призналась, что не чувствует заслуженного уважения от аудитории.

Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что задумывается о завершении музыкальной карьеры, так как люди не воспринимают ее всерьез. Артистка отметила, что не получает заслуженного уважения от аудитории, поэтому иногда не понимает, зачем занимается музыкой. Об этом она рассказала в интервью изданию Vogue.

Гомес заявила, что любит песню «Lose you to love me» (2019) и назвала ее лучшей среди тех, что выпустила. При этом она чувствует, что поклонникам ее недостаточно.

Певица допускает, что выпустит еще один альбом, прежде чем оставит карьеру певицы. Зато Гомес планирует развиваться как актриса и чаще сниматься в кино и на телевидении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эмма Уотсон прокомментировала слухи об окончании актерской карьеры. СМИ писали, будто бы актриса прекратит сниматься из-за возлюбленного.