Эмма Уотсон прокомментировала слухи об окончании актерской карьеры

СМИ писали, будто бы актриса прекратит сниматься из-за возлюбленного.

Представитель актрисы Эммы Уотсон Джейсон Вайнберг прокомментировал слухи о том, что артистка перестанет сниматься в фильмах. Он заверил, что информация не имеет ничего общего с действительностью и переживать поклонникам не о чем.

Напоминаем, что британский таблоид, ссылаясь на собственные источники, уверял, что Уотсон хочет завершить актерскую карьеру из-за возлюбленного.

Напоминаем, что впервые Уотсон приняла участие в съемках еще будучи ребенком – она сыграла Гермиону в фильмах о Гарри Поттере. После этого она не раз появлялась на экранах, а также артистка ведет общественную деятельность.

О своем возлюбленном Уотсон говорить не любит и всячески его скрывает. СМИ пишут, что им является бизнесмен Лео Робинтон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друзья Мягкова рассказали, почему артист отказался от карьеры.