Друзья Мягкова рассказали, почему артист отказался от карьеры

Актер сыграл свою последнюю роль в спектакле «Белый кролик».

Друзья Андрея Мягкова рассказали о главной тайне его семьи во время церемонии прощания с артистом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Они отметили, что в последний раз Мягков выходил на сцену, чтобы сыграть в спектакле «Белый кролик». В постановке участвовала в том числе супруга артиста, Анастасия Вознесенская. Во время спектакля актрисе стало плохо, у нее случился инсульт. После этого стало ясно, что Вознесенская не может больше работать.

Чтобы быть рядом с супругой, Мягков отказался от карьеры. Он ухаживал за актрисой до самой своей смерти. Друзья актера добавляют, что он никогда не жаловался на свою судьбу.

«Нес этот груз. Он никогда не сдавался»,

— вспоминают актеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мягкова объяснила, почему не пришла на похороны актера.