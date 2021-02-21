Жена Мягкова объяснила, почему не пришла на похороны актера

Близкие артиста не хотели общаться с журналистами и раздавать комментарии.

Представитель актрисы Анастасии Вознесенской объяснил, почему она не появилась на церемонии прощания со своим супругом, народным артистом Андреем Мягковым. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Он отметил, что вдова не хотела общаться с журналистами и комментировать случившееся. Артистка добавила, что не очень хорошо себя чувствовала. При этом Вознесенской хотелось бы опровергнуть ряд появившихся слухов. Актриса подчеркивает, что она ни в чем не нуждается и у нее хорошая пенсия. Также Вознесенская добавляет, что не считает себя одиноким человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат рассказал, кому достанется имущество Андрея Мягкова. Прямой наследницей является супруга скончавшегося артиста.