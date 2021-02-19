Адвокат рассказал, кому достанется имущество Андрея Мягкова

Адвокат рассказал, кому достанется имущество Андрея Мягкова
Андрей Мягков в фильме "Служебный роман". Фото: скриншот

Прямой наследницей является супруга скончавшегося артиста.

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, кому может достаться наследство скончавшегося актера Андрея Мягкова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Единственной прямой наследницей является супруга актера – 77-летняя Анастасия Вознесенская. Несмотря на это, у Мягкова могут быть внебрачные дети, которые обычно объявляются после подобных инцидентов. Жорин отметил, что у актера также есть сестра, но она не может претендовать на активы покойного.

Напоминаем, что Мягков скончался в ночь на 18 февраля. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Известно, что известный артист жил довольно скромно – после себя он оставил квартиру, дачу и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна дата и место прощания с Андреем Мягковым.

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