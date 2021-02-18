Стала известна дата и место прощания с Андреем Мягковым

Стала известна дата и место прощания с Андреем Мягковым
Кадр фильма "Жестокий романс". Фото: скриншот

Прощание с известным советским и российским артистом Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщает пресс-служба театра, прощание начнется в 10:00 с гражданской панихиды. После этого, в храме пройдет отпевание.

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2,с3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», – говорится в сообщении МХТ имени Чехова.

Напомним, что актер скончался на 83-м году жизни. За свою карьеру артист успел сыграть в таких культовых фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс» и «Гараж». Андрей Мягков с 1965 года был актером «Современника», а позже служил в МХТ имени Чехова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова.

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