Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова

Скончался известный советский и российский актер Андрей Мягков, родившийся в Ленинграде. Губернатор Петербурга Андрей Беглов выразил свои соболезнования в связи со смертью артиста.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Слова парламентария появились на сайте Смольного.

«Ушел из жизни выдающий русский актер, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ», – заявил градоначальник.

Также политик отметил, что Андрей Мягков родился в Ленинграде и ребенком пережил блокаду. Кроме этого, в городе будущий артист провел и студенческие годы.

«Андрей Васильевич сыграл во многих знаковых кинолентах, ставших нашим бесценным культурным достоянием. Его персонажи наделены чертами, свойственными ему самому – интеллигентностью, обаянием, благородством», – пояснил Беглов.

В заключение парламентарий добавил, что актера запомнят «как настоящего мастера сцены, преданного своему призванию и тем идеалам, которым он служил до конца своей жизни».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одну из улиц Петербурга могут назвать в честь актера Андрея Мягкова.