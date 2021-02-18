Одну из улиц Петербурга могут назвать в честь актера Андрея Мягкова

В Северной столице могут назвать улицу именем известного актера РСФСР Андрея Мягкова. Артист скончался на 83 году жизни.

О появлении улицы в честь актера заявил член Топонимической комиссии, депутат Законодательного собрания города Алексея Цивилев, передает 78.ru.

«Не вижу никаких проблем для того, чтобы внести это предложение на рассмотрение Топонимической комиссии — ни с точки зрения значимости актёра, ни с точки зрения того, что у нас в приоритете присваивание наименований объектам в честь известных людей, которые родом из Петербурга», – отметил специалист.

На данный момент точное место для переименования еще не выбрано. По словам Цивилева, обычно в честь актеров называют уголки в центре города, однако сейчас там уже все занято.

«Название дать можно, но выбор места — это очень сложный процесс, ведь безымянных улиц у нас нет. Возможность дать новое название объекту есть только в новых кварталах — например, намыв на Ваське или строящиеся улицы в Невском и Красносельском районах, но даже в момент проектирования улицы там имеют названия», – пояснил чиновник.

Отмечается, что среди горожан могут провести опрос, путем которого выберут место для переименования в честь Андрея Мягкова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался на 83 году жизни известный актер Андрей Мягков.