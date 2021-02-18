Скончался актёр Андрей Мягков. Ему было 82 года

Скончался актёр Андрей Мягков. Ему было 82 года
Андрей Мягков. Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"

Ушел из жизни советский и российский актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Андрей Васильевич умер у себя дома в Москве, сообщает МК.

По предварительным данным, актер умер от сердечной недостаточности. Дата и время прощания будут объявлены позже.

Андрей Мягков сыграл множество ролей в театре и кино, но всенародную славу ему принесли главные роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «Гараж» и «Служебный роман».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер Андрей Мягков, который исполнил роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскритиковал традицию показывать фильм каждый Новый год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актер андрей мягков утраты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От интеллигента до главы русской мафии: как на экране перевоплощался ...
Коронавирус унес жизни еще 42 человек в Петербурге
В аэропорту Пулково на 2,5 часа задержали рейс в Иваново
Более 6,7 млн рублей похитили телефонные мошенники у россиян за полгода
В Петербурге зафиксировано 1094 новых случая коронавируса
У пенсионерки в Выборге украли кинжалы, шубу и ордена
Грабители магазина в «Заневском Каскаде» оказались причастны к ...
В Петербурге продолжает расти спрос на автомобили с пробегом