Скончался актёр Андрей Мягков. Ему было 82 года

Ушел из жизни советский и российский актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Андрей Васильевич умер у себя дома в Москве, сообщает МК.

По предварительным данным, актер умер от сердечной недостаточности. Дата и время прощания будут объявлены позже.

Андрей Мягков сыграл множество ролей в театре и кино, но всенародную славу ему принесли главные роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «Гараж» и «Служебный роман».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер Андрей Мягков, который исполнил роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскритиковал традицию показывать фильм каждый Новый год.