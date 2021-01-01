Мягков призвал не показывать «Иронию судьбы» каждый год

Мягков призвал не показывать &#171;Иронию судьбы&#187; каждый год
«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

Исполнитель главной роли в фильме считает подобную традицию извращением.

Актер Андрей Мягков, который исполнил роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскритиковал традицию показывать фильм каждый Новый год. Своим мнением он поделился в разговоре с «Комсомольской правдой».

Артист убежден, что даже шедевры кинематографа могут надоесть, если смотреть их каждый год. Он заявил, что смотреть «Иронию судьбы» так часто – это извращение.

При этом Мягков добавил, что уважает всех, кто любит этот фильм и пересматривает его с удовольствием. Актер подчеркнул, что с теплотой вспоминает моменты со съемок ленты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.

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