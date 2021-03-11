Алана Мамаева официально объявила о разводе с футболистом

Алана Мамаева рассказала на своей странице в Instagram, что уличила мужа в измене. Фото: скриншот Instagram

Алана Мамаева рассказала на своей странице в Instagram, что уличила мужа в измене. Фото: скриншот Instagram

Алана Мамаева, жена скандально известного футболиста Павла Мамаева, выступающего за «Ростов», объявила о разводе с возлюбленным.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в социальной сети Instagram. Она отметила, что бракоразводным процессом уже занимаются адвокаты. По ее словам, это обоюдное решение.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов», — написала пока еще жена спортсмена.

Напомним, 2 марта Мамаева рассказала в своем Instagram-аккаунте, что уличила супруга в измене. Она заявила, что муж изменил ей с 29-летней испанской моделью, находясь на сборах с «Ростовом» в Марбелье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жене Мамаева пригрозили тремя годами тюрьмы за угрозы убийством его «любовнице».