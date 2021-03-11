Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет

Отмечается, что перерасчитывать пособия будут по заявлению. Его можно подать до 1 апреля 2021 года. Фото: pixabay

Отмечается, что перерасчитывать пособия будут по заявлению. Его можно подать до 1 апреля 2021 года. Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Правила предоставления выплат на детей изменят с учетом обратной связи. В зависимости от уровня среднедушевого размера семьи сумму пособия определят индивидуально.

Как сообщили «РИА Новости», размер пособия составит от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка, действующего в конкретном регионе. Перерасчитывать их будут по заявлению. Его можно подать до 1 апреля 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 февраля социальные пособия в России выросли почти на 5%.