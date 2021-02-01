Социальные пособия в России вырастут почти на 5% с 1 февраля

В России с 1 февраля увеличивается размер социальных выплат. Рост составит 4,9%. Размер индексации определен из расчета уровня инфляции за прошлый год.

В частности, с понедельника увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую предоставляет ПФР. Такую выплату получают 14,7 млн жителей России с правом на федеральные льготы. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, подвергшихся радиации людях, Героях Советского Союза и России, а также Героях социалистического труда.

Кроме того, индексация затронет набор социальных услуг, входящий в состав ЕДВ. Стоимость набора в феврале вырастет до 1 211 рублей 66 копеек в месяц. Сюда входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санитарно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электропоездах, а также бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Также увеличивается пособие семье от ПФР на погребение скончавшегося пенсионера. Выплата положена, если пенсионер не работал. Размер выплаты составит 6 424,98 рубля.

На предоставление этих соцвыплат в 2021 году направят 435 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты готовятся обсудить соцвыплаты, материнский капитал и ЗНОП.