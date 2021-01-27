Петербургские депутаты готовятся обсудить соцвыплаты, материнский капитал и ЗНОП

В Петербурге стартовало еженедельное заседание Законодательного Собрания. В повестке – девять вопросов.

Ожидается, что парламентарии обсудят изменения в Экологический кодекс. Изменения, которые предлагают авторы законопроекта, касаются мониторинга состояния зеленых насаждений на территории Петербурга. Он также коснется закона о зеленых насаждениях.

Ряд поправок депутаты намерены обсудить по части Социального кодекса. Они предлагают учитывать трудовой стаж петербуржцев, которые работали в Ленинградской области, при начислении дополнительных денежных выплат. По закону, для их получения гражданин должен не менее 20 лет из 40-летнего (45 лет для мужчин) стажа отработать в Петербурге. Однако нередко жители Северной столицы уезжают на работу в Ленинградскую область.

К слову, Законодательное Собрание Ленинградской области уже приняло аналогичный закон. Его одобрили в начале января.

Две других поправки в кодекс касаются выплат для малоимущих семей с детьми, а также индексации выплат на детей из многодетных семей. Последнее изменение в закон потребовалось из-за изменения даты выплаты.

В первом чтении депутаты обсудят изменения в закон о материнском капитале. Сегодня семьи могут тратить их на покупку садовых участков и строительство садового дома. При этом закон не предусматривает возможности направления средств на реконструкцию таких домов. Этот недочет парламентарии хотят исправить.

Отметим, что во втором чтении, как ожидается, депутаты рассмотрят обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Петербургские депутаты хотя знать, какие предложения федеральные органы власти выдвинули по оптимизации процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности.