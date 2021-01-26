На что разрешат тратить материнский капитал в Петербурге

В Петербурге депутаты намерены пополнить список того, на что разрешат тратить материнский (семейный) капитал. Несправедливость парламентарии усмотрели в той части, которая касается трат на садовые дома.

Ожидается, что изменения в закон в первом чтении депутаты рассмотрят на заседании Законодательного Собрания Петербурга в среду, 27 января.

Инициатором изменений выступила партия «Единая Россия». В пояснительной записке уточняется, что сегодня петербуржцы имеют право тратить материнский капитал, чтобы улучшить жилищные условия, оплатить образование для ребенка, направить деньги на его лечение или реабилитацию, оплатить путевку в санаторий, купить автомобиль или услуги, предназначенные для адаптации и интеграции детей-инвалидов.

В этом списке также есть покупка земельного участка для ведения садоводства и строительство садового дома. В этом пункте парламентарии и усмотрели несправедливость. Депутаты отмечают, что закон не позволяет реконструировать садовые дома за счет материнского капитала.

Авторы законопроекта рассчитывают на то, что будут приняты изменения, которые расширят перечень направлений использования средств материнского капитала.

Законопроект уже поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что правительство России рассчитывает в этом году выдать материнский капитал более чем одному миллиону семей. В 2021-м году пособие на первого ребенка составит более 480 тыс. рублей. При рождении второго ребенка родители получат почти 640 тысяч рублей.

Отметим, что в повестке заседания ЗакСа на 27 января — менее десяти вопросов. Ожидается, что кроме материнского капитала депутаты обсудят различные социальные выплаты и изменения в экологический кодекс.