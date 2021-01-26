Индексация выплат и учет трудового стажа: как изменится Социальный кодекс Петербурга

В Петербурге депутаты готовятся рассмотреть сразу несколько изменений в Социальный кодекс Северной столицы. Заседание в ЗакСе пройдет в среду, 27 января.

Так, во второе чтение перешел законопроект, который позволит учитывать трудовой стаж жителей Петербурга, который они наработали в Ленинградской области.

Петербуржцам, достигшим 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и наработавшим стаж не менее 45 и 40 лет, полагаются дополнительные меры социальной поддержки. Каждый месяц денежную выплату такие жители получают в том случае, если они не менее 20 лет отработали именно в Петербурге (Ленинграде).

Депутаты считают, что право на выплату должны иметь и те, кто трудился в Ленинградской области. Предполагается, что после принятия изменений, этот стаж также будет учитываться. В Ленинградской области такой закон был принят несколько раньше, в начале января.

Второго чтения ждут изменения в положение кодекса, которое дает право на соцпомощь малоимущим семьям с детьми и с неработающими членами семьи. Такая помощь предоставляется в виде пособия на основе социального контракта. Депутаты предлагают изменить кодекс так, чтобы на выплату граждане могли рассчитывать и в том случае, если их доход по независящим от них причинам находится ниже величины прожиточного минимума.

Ожидается, что окончательно будут приняты правки, касающиеся индексации ежемесячной выплаты на детей из многодетных семей, которые учатся в школах или колледжах.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург и Ленинградская область объединяют льготы на проезд. Ветераны труда, тыловики, пенсионеры из Ленобласти и граждане других категорий смогут пользоваться льготным проездом в метро, а также на маршрутах регулярных перевозок. Петербуржцы также будут сохранять льготы¸ приезжая в область.

Отметим, что в ходе заседания Законодательного Собрания 27 января планируют рассмотреть изменения в закон об использовании материнского капитала. Депутаты хотят разрешить тратить средства на реконструкцию садовых домов.