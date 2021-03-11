После нескольких лет жалоб на уборку в Петербурге полиция вскрыла хищение 9,5 млн рублей

Пока петербуржцы вне зависимости от сезона жаловались на уборку, из-под носа профильного вице-губернатора Николая Бондаренко исчезли 9,5 млн рублей. Полиция считает, что экс-руководитель одного из дорожных предприятий присвоил их себе вместо того, чтобы потратить на очистку тротуаров. Правоохранители проводят обыски, а Gazeta.SPb вспоминает картельные сговоры на миллионы рублей, которые в последнее время раскрывали на рынке благоустройства Петербурга.

Уборка в Петербурге вызывает множество вопросов не первый год. Уборочная техника, по словам горожан, то катается по дорогам без дела, то внезапно начинает поливать улицы после дождя или рассыпать реагенты в плюсовую температуру.

Как оказалось, не все выделенные на уборку в городе деньги шли по назначению. В четверг, 11 марта, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило, что выявило схему по присвоению средств, предназначавшихся для содержания дорог.

«Участниками противоправной схемы выступали должностные лица ряда организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог», — пояснили в ведомстве.

Полиция считает, что ключевым звеном в этой схеме и ее создателем стыл бывший руководитель городского дорожного предприятия. По версии следствия, он привлек к преступлению представителей одной из подрядных организаций и заключил с ней фиктивный договор на уборку тротуаров. Сумма контракта по этим работам составляла 9,5 млн рублей. На деле, полный объем работ выполнен так и не был, а выделенные деньги обналичили и распределили между участниками схемы.

По статье «Присвоение или растрата» возбудили уголовное дело.

Пока правоохранители проводят обыски, в том числе в нескольких организациях, а также по местам проживания предполагаемых фигурантов. Полиция уже изъяла крупную сумму денег и документы, которые могут иметь значение для расследования.

Сегодня уборка в 18 районах Северной столицы ежегодно распределяется между шестью известными подрядчиками — СПб ГУДП «Центр», СПб ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», предприятиями «Петродворцовое», «Коломяжское» и «Автопарком 7 Спецтранс». (Только в этом году к ним присоединилось «Пригородное ДРСУ 1). Сами подрядчики нанимают субподрядчиков на разные виды работ.

Факт того, что контракты регулярно делятся между одними компаниями в последние годы серьезно озадачил антимонопольщиков, которые начали изучать торги по уборке города с 2016-го года после того, как снегопады 2018-го года вскрыли проблему некачественной уборки.

Оказалось, что в результате неформального соглашения дорожные предприятия практически при полном отсутствии конкуренции не снижали стоимость услуг и не особо боролись за качество уборки.

В одном из последних дел УФАС фигурировала сумма в 93 млн рублей. В картельном сговоре заподозрили ООО «Строй Сервис», ООО «ОблСпецТранс» и ИП Тоскуева. Две компании и индивидуальный предприниматель участвовали в 33 закупках на выполнение работ по уборке и содержанию дорог в Петербурге и Ленобласти. Оказалось, что все заявки на конкурс подавали с одного и того же IP-адреса, а документы на участие в закупках оформлял один и тот же человек.

В ноябре на рынке благоустройства был раскрыт другой картельный сговор. Как оказалось, четыре организации поделили почти 100 млн рублей. В сговоре анимонопольщики заподозрили ООО «Грандстройсеверо-Запад», ООО «Ремстрой», ООО «Партнер» и ООО «Вектор».