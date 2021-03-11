Петербуржец с COVID-19 пережил более 10 клинических смертей за ночь

Антон не помнит, как развилась клиническая смерть, только момент поступления в больницу и нахождение в реанимации после возвращения к жизни. По словам молодого человека, врачи тревожились за его состояние, даже когда он уже дышал самостоятельно и мог разговаривать. Фото: пресс-служба больницы Святого Георгия

Антон не помнит, как развилась клиническая смерть, только момент поступления в больницу и нахождение в реанимации после возвращения к жизни. По словам молодого человека, врачи тревожились за его состояние, даже когда он уже дышал самостоятельно и мог разговаривать. Фото: пресс-служба больницы Святого Георгия

Житель Петербурга Антон Димов попал в больницу Святого Георгия с коронавирусом, осложненным массивной тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Пациент чудом выжил, за 12 часов он перенес более 10 эпизодов клинической смерти.

Пациенту Антону Димову всего 30 лет, из-за генетической предрасположенности к тромбоооразованию он уже не раз переживал связанные с этим осложнения, однако произошедшее в больнице Святого Георгия — уникальный случай. Антона сразу же госпитализировали в реанимацию, но несмотря на оперативно начатую интенсивную терапию, произошла остановка кровообращения.

Врачам удалось запустить организм и в этот раз, и во все последующие, когда в течение 12 часов сердце Антона останавливалось больше 10 раз. Самый продолжительный эпизод клинической смерти длился 20 минут. Спасти пациента удалось, благодаря системному тромболизису. Два дня петербуржец провел на аппарате ИВЛ, еще месяц — в клиническом отделении, и 11 марта был успешно выписан домой.

Медики подчеркивают, что впервые столько раз возвращали пациента к жизни, и считают Антона одной из самых ярких побед «ковидного» года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметно снизилась смертность от коронавируса.