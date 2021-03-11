В квартире на улице Турку обнаружили два трупа

В квартире на улице Турку обнаружили два трупа
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга в одной из квартир на улице Турку нашли мертвые тела двух мужчин.

Как сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчин обнаружили в четверг, 11 марта. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Известно, что одному мужчине было 33 года, а другому – 58 лет.

Рядом лежала недопитая бутылка водки. Возможно, мужчины отравились. Отмечается, что этикетка на бутылке была наклеена неправильно, поэтому напиток мог быть некачественным. Остатки содержимого в бутылке отправлены на экспертизу. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества и пакет со следами уже другого вещества.

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