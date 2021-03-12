Набиуллина рассказала, что привилась от коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре привилась от COVID-19.

«Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте», — цитируют ее «Известия».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что около 2 млн граждан получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока первую дозу вакцины.

С начала пандемии в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко привился от коронавирусной инфекции. Препарат, которой привился академик, разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.