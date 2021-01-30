Онищенко привился от коронавируса препаратом центра Чумакова

Онищенко считает, что необходимости в тотальной вакцинации населения нет. Фото: kremlin.ru

Онищенко считает, что необходимости в тотальной вакцинации населения нет. Фото: kremlin.ru

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко привился от коронавирусной инфекции.

Препарат, которой привился академик, разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Как сообщил «ТАСС», Онищенко отметил, что он уже давно получил дозу цельновирионного препарата. При этом вакцина еще не прошла государственную регистрацию.

Эксперт напомнил, что сейчас по-прежнему важно соблюдать противоэпидемические правила, а ослабление коронавирусных ограничений не означает, что опасность миновала. Он подчеркнул, что одним из важнейших шагов, которые страна делает для борьбы с COVID-19, является вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Геннадий Онищенко назвал способ покончить с пандемией за две недели.