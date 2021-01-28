Онищенко назвал способ покончить с пандемией за две недели

Онищенко назвал способ покончить с пандемией за две недели
Геннадий Онищенко рассказал, что нужно делать для прекращения коронавирусной пандемии. Фото: Госдума

Строгое соблюдение каждым жителем России санитарных правил является главным условием для быстрого прекращения пандемии коронавируса, считает бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил в эфире радио Sputnik, что речь идет о неукоснительном следовании санитарным правилам. Если все россияне будут находиться в транспорте в масках, а в других закрытых помещениях будут соблюдать как масочный, так и перчаточный режимы, то про коронавирусную инфекцию можно будет забыть через две недели.

Эксперт напомнил, что сейчас по-прежнему важно соблюдать противоэпидемические правила, а ослабление коронавирусных ограничений не означает, что опасность миновала. Он подчеркнул, что одним из важнейших шагов, которые страна делает для борьбы с COVID-19, является вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга задумались о выходе из режима ограничений.

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